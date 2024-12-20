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«Атаковать, а не болтать по радио». Хельмут Марко дал совет Исаку Хаджару

«Атаковать, а не болтать по радио». Хельмут Марко дал совет Исаку Хаджару
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко посоветовал Исаку Хаджару держать свои эмоции под контролем.

«Исак быстр, но ему нужно держать эмоции под контролем и сохранять концентрацию. Один пример, когда в Монте-Карло выехала машина безопасности, и она внезапно оказалась перед ним. Он стонал и жаловался: «Почему?» и так далее.

При этом у парня были холодные шины. Ему следовало бы ехать и атаковать, а не болтать по радио. Так что, в общем, сосредоточься на важных вещах и делай меньше ошибок, как было с разворотом на тестах в Абу-Даби. Думаю, у него был разворот и на пятничной тренировке.

Будь более стабильным, но скорость и всё остальное есть — оно приходит через рутину», — сказал Марко в подкасте Inside Line F1.

Напомним, в следующем году Исак Хаджар будет выступать в Формуле-1 за команду «Рейсинг Буллз».

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