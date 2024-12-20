«Атаковать, а не болтать по радио». Хельмут Марко дал совет Исаку Хаджару

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко посоветовал Исаку Хаджару держать свои эмоции под контролем.

«Исак быстр, но ему нужно держать эмоции под контролем и сохранять концентрацию. Один пример, когда в Монте-Карло выехала машина безопасности, и она внезапно оказалась перед ним. Он стонал и жаловался: «Почему?» и так далее.

При этом у парня были холодные шины. Ему следовало бы ехать и атаковать, а не болтать по радио. Так что, в общем, сосредоточься на важных вещах и делай меньше ошибок, как было с разворотом на тестах в Абу-Даби. Думаю, у него был разворот и на пятничной тренировке.

Будь более стабильным, но скорость и всё остальное есть — оно приходит через рутину», — сказал Марко в подкасте Inside Line F1.

Напомним, в следующем году Исак Хаджар будет выступать в Формуле-1 за команду «Рейсинг Буллз».