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Расселл — о бен Сулайеме: я на самом деле не знаю, что у него в голове

Расселл — о бен Сулайеме: я на самом деле не знаю, что у него в голове
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Пилот «Мерседеса» и председатель GPDA Джордж Расселл продолжает настаивать, что президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем должен быть более открыт по отношению к гонщикам, несмотря на его недавние слова, что происходящее в ФИА не их [гонщиков] дело.

«Я на самом деле не знаю, что у него в голове, но, как мы уже говорили в прошлый раз, когда обсуждали это, я сказал что-то вроде: «Что дальше? Что будет дальше?»

Я не ожидал, что спустя две недели это окажется чем-то настолько серьёзным.

Не знаю, что означает вся эта смена руководства. Я даже не знаю точно, что это всё такое, но это кажется довольно важным делом.

И я был весьма удивлён, когда услышал: «Две недели спустя будет кое-что ещё». Неужели через две недели снова будет что-то ещё? И где конечная точка?

Думаю, было бы здорово, если бы мы все поняли, в чём цель и задача ФИА. И, думаю, было бы здорово, если бы президент мог нам объяснить, в чём его цель в отношении ФИА, и, возможно, мы смогли бы понять его точку зрения. Возможно, тогда у нас будет больше понимания», — приводит слова Расселла Motorsport.

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