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Леклер: как я уже говорил про Вассёра, Сайнс тоже не моя девушка

Леклер: как я уже говорил про Вассёра, Сайнс тоже не моя девушка
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался об уходе из команды Карлоса Сайнса, заявив, что не будет слишком сильно скучать по нему.

«С одной стороны, я не буду безумно скучать по нему, ведь он всё ещё будет в паддоке, может быть, в 20 метрах от меня. И, как я уже говорил про Фреда [Вассёра], Карлос тоже не моя девушка.

Мне очень нравится Карлос, но я уверен, что мы проведём вместе ещё много времени. У нас действительно хорошие отношения, которые сохранятся даже после его ухода из «Феррари». Да, мы больше не будем работать вместе, но мы по-прежнему будем проводить вместе время.

Однако он хороший человек, и мы очень, очень хорошо ладим. Это помогало нам работать вместе», — приводит слова Леклера RacingNews365.

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