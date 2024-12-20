Леклер: как я уже говорил про Вассёра, Сайнс тоже не моя девушка

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался об уходе из команды Карлоса Сайнса, заявив, что не будет слишком сильно скучать по нему.

«С одной стороны, я не буду безумно скучать по нему, ведь он всё ещё будет в паддоке, может быть, в 20 метрах от меня. И, как я уже говорил про Фреда [Вассёра], Карлос тоже не моя девушка.

Мне очень нравится Карлос, но я уверен, что мы проведём вместе ещё много времени. У нас действительно хорошие отношения, которые сохранятся даже после его ухода из «Феррари». Да, мы больше не будем работать вместе, но мы по-прежнему будем проводить вместе время.

Однако он хороший человек, и мы очень, очень хорошо ладим. Это помогало нам работать вместе», — приводит слова Леклера RacingNews365.