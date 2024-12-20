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Лоусон поблагодарил Хельмута Марко за его знаменитое давление

Лоусон поблагодарил Хельмута Марко за его знаменитое давление
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Гонщик «Ред Булл» Лиам Лоусон заявил, что он благодарен за давление, которому он подвергался со стороны советника австрийской компании по автоспорту Хельмута Марко.

«Думаю, что, будучи юниором «Ред Булл», ты сталкиваешься с этим давлением с самого раннего возраста, и, конечно же, я никогда не забуду телефонные звонки от Хельмута в шесть утра, когда мне было 16 лет, и по сути, это давление почти всегда непрерывно связано с юниорской работой.

Я очень благодарен за это, потому что это в основном и вылепило нас как гонщиков, чтобы мы были готовы к Формуле-1. Думаю, если вы не прошли через это и вам довелось попасть в Формулу-1, это было бы чрезвычайно сложно, и я не могу представить, как бы справился с этим без того, через что я прошёл», — приводит слова Лоусона GP Blog.

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