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Семья Переса оставила ему трогательные послания поддержки после ухода из «Ред Булл»

Семья Переса оставила ему трогательные послания поддержки после ухода из «Ред Булл»
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Мексиканский гонщик Серхио Перес получил несколько трогательных сообщений от своей семьи после того, как он покинул команду «Ред Булл».

После того как стало известно, что Перес покидает «Ред Булл», его жена Карола Мартинес опубликовала в социальных сетях эмоциональное видео. В нём были показаны фотографии Переса с детства до последних месяцев в австрийской команде.

Видео заканчивается обращениями от его троих детей. Первым был его старший сын Серхио. Он сказал: «Большое спасибо, папочка, за то, что ты пример для подражания, ты лучший гонщик и лучший папа».

Его младшие дети, Карлота и Эмилио, также оставили по сообщению: «Никогда не сдавайся» и «Я так сильно тебя люблю, папочка».

Жена Чеко написала под видео: «Горжусь тобой на протяжении многих лет. Спасибо, моя любовь».

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