Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Штайнер: Расселл выглядел не самым умным парнем, затеяв стычку с Максом

Штайнер: Расселл выглядел не самым умным парнем, затеяв стычку с Максом
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер не согласен с мнением, что в стычке с Максом Ферстаппеном Джордж Расселл имел моральное превосходство.

«Джордж выглядел не самым умным парнем, затеяв стычку с Максом перед стюардами, потому что Макс воспользовался этим.

Это не значит, что не нужно давать отпор хулиганам. Я считаю, что нужно противостоять им. Но позвольте кому-то другому делать за вас эту грязную работу.

В Абу-Даби он [Расселл] сказал мне: «Да, я просто сделал то, что сделал бы и ты сам».

Но лично я затеял бы стычку со стюардами, а не с Максом Ферстаппеном», — сказал Штайнер в подкасте Red Flags.

Напомним, конфликт между двумя гонщиками вспыхнул, когда после гонки в Катаре Макс Ферстаппен заявил, что возмущён своим наказанием за блокировку Джорджа Расселла во время квалификации Гран-при Катара, а также попытками Джорджа выпросить для Макса штраф у судей.

Материалы по теме
«Я агрессор? А он — подлец!» «Война» между Ферстаппеном и Расселлом вышла на новый уровень
«Я агрессор? А он — подлец!» «Война» между Ферстаппеном и Расселлом вышла на новый уровень
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android