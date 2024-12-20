Штайнер: Расселл выглядел не самым умным парнем, затеяв стычку с Максом

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер не согласен с мнением, что в стычке с Максом Ферстаппеном Джордж Расселл имел моральное превосходство.

«Джордж выглядел не самым умным парнем, затеяв стычку с Максом перед стюардами, потому что Макс воспользовался этим.

Это не значит, что не нужно давать отпор хулиганам. Я считаю, что нужно противостоять им. Но позвольте кому-то другому делать за вас эту грязную работу.

В Абу-Даби он [Расселл] сказал мне: «Да, я просто сделал то, что сделал бы и ты сам».

Но лично я затеял бы стычку со стюардами, а не с Максом Ферстаппеном», — сказал Штайнер в подкасте Red Flags.

Напомним, конфликт между двумя гонщиками вспыхнул, когда после гонки в Катаре Макс Ферстаппен заявил, что возмущён своим наказанием за блокировку Джорджа Расселла во время квалификации Гран-при Катара, а также попытками Джорджа выпросить для Макса штраф у судей.