Марко — о переговорах с Пересом: первый случай, когда были вовлечены акционеры

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко сообщил, что переговоры, касающиеся ухода Серхио Переса, шли сложно и в них впервые были вовлечены акционеры австрийской команды.

«Это сложная история. Это был первый случай, когда были вовлечены акционеры.

Чеко отстал от Макса более чем на 280 очков. Если сравнивать три другие топ-команды, то самая большая разница — это [Оскар] Пиастри и Ландо [Норрис], и я думаю, что она составляет, может быть, 60 или 80 очков. 200 очков — вот почему мы проиграли Кубок конструкторов», — сказал Марко в подкасте Inside Line F1.

Напомним, Серхио Перес покинул «Ред Булл», новым напарником Макса Ферстаппена в сезоне-2025 будет новозеландский гонщик Лиам Лоусон, выступавший в сезоне-2024 в составе «РБ».