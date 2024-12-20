Хорнер — о Пересе: чем больше стараешься, тем медленнее едешь

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что старания Серхио Переса сократить отставание от Макса Ферстаппена негативно сказались на его результатах.

«Думаю, что дело в давлении. Думаю, что он был не совсем уверен в себе. Конечно, у машины сузилось рабочее окно, и он страдал от этого больше, чем Макс. Но, очевидно, страдал и из-за такой огромной разницы в очках между двумя гонщиками. И это, конечно, оказывало на него ещё большее давление. И иногда чем больше вы стараетесь, тем медленнее вы едете. Это стало для него замкнутым кругом. В Азербайджане были проблески былой формы. Но, к сожалению, это не переросло в очки. Так что для него это была крайне разочаровывающая кампания, и, конечно, это сильно ударило по нам в Кубке конструкторов», — приводит слова Хорнера Sky Sports.