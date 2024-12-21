Бинотто: у «Кик-Заубера» замечательная аэродинамическая труба, но…

Операционный и технический директор «Кик-Заубера»/«Ауди» Маттиа Бинотто рассказал о проблемах, с которыми сталкивается немецкая компания перед полноценным вхождением в Формулу-1 в 2026 году.

«Думаю, что «Кик-Заубер» была командой, настроенной на выживание в последние 10 лет, без дополнительных инвестиций и реальных расходов. Тут сохранилось всё, что было, но развития уже не произошло.

Если взглянуть на аэродинамическую трубу, то это замечательная аэродинамическая труба, которая и сегодня актуальна, я думаю, что она современна с точки зрения оснащения и конструкции. Но внутренняя методология испытаний не разработана. А хорошая труба — это не только правильный поток воздуха внутри; это способ измерения данных и аэродинамических характеристик.

Речь идёт об измерениях, о датчиках, о получении данных. Речь идёт о точности данных. Речь идёт о корреляции с гоночной трассой, и если уж на то пошло, то, я думаю, мы застряли именно в этой методологии.

Итак, каков уровень корреляции нашей симуляции сейчас? Он недостаточно хорош. И почему я утверждаю, что он недостаточно хорош? Потому что у меня, конечно, есть в голове сравнение с другой командой, которую я очень неплохо знаю.

Сегодня самое важное — иметь надлежащий инструмент моделирования. И вот тут мы сильно отстаём», — приводит слова Бинотто Autosport.