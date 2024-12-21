Лоусон нашёл причину неудач предыдущих напарников Ферстаппена в «Ред Булл»

Новозеландский гонщик Формулы-1, являющийся пилотом команды «Ред Булл», Лиам Лоусон объяснил, почему предыдущие напарники Макса Ферстаппена испытывали сложности в борьбе с нидерландским гонщиком.

«Я пилотировал на машине «Ред Булл» последние пару лет и проводил различные тесты, и могу сказать, что их болид очень агрессивен, и, честно говоря, для управления им требуется большая уверенность. И я думаю, что именно поэтому Макс, очевидно, чрезвычайно уверен в себе как пилот. Но главное в том, что сейчас он лучший в мире, так что противостоять лучшему парню всегда будет очень, очень непросто.

И в конечном счёте это, вероятно, главная причина, по которой кто-либо до сих пор испытывал трудности, борясь с ним», — приводит слова Лоусона издание F1oversteer.