Перес не станет гонщиком «Феррари» в WEC — источник

34-летний мексиканский гонщик, выступавший в сезоне-2024 в Формуле-1 за команду «Ред Булл», Серхио Перес не перейдёт в стан итальянского коллектива «Феррари» в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), о чём сообщило авторитетное издание Racingnews365.

«Вскоре после ухода Переса из «Ред Булл» появились слухи о сообщениях нескольких испанских изданий о том, что Перес ведёт активные переговоры с «Феррари» по поводу места в WEC. Слухи вызваны тем, что в команде освободилось место под номером 83, когда Роберт Шварцман объявил, что переходит в IndyCar. Однако это место быстро занял Фил Хэнсон.

Несмотря на это, слухи о том, что Перес подпишет контракт с «Феррари», не прекратились. RacingNews365, однако, понимает, что этого не произойдёт и что слухи следует рассматривать просто как спекуляцию», — говорится в статье издания.