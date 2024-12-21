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Хаджар будет выступать под номером Нико Росберга и Николаса Латифи

Хаджар будет выступать под номером Нико Росберга и Николаса Латифи
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20-летний франко-алжирский автогонщик Исак Хаджар, который в 2025 году будет выступать в составе команды Формулы-1 «Рейсинг Буллз», взял себе шестой номер.

Исак опубликовал в социальных сетях свою фотографию со времён выступления в картинге и подписал: «Дорога до Формулы-1 — выполнена. Глава два стартует сейчас!»

Фото: Скриншот из социальных сетей

С 2014 по 2016 год под шестым номером выступал немецкий гонщик Нико Росберг, в тот период представляющий команду «Мерседес». В 2016-м он стал чемпионом.

Последним пилотом, выходившим на старты Гран-при Формулы-1, был канадский автогонщик Николас Латифи, ставший одним из обсуждаемых людей в последней гонке 2021 года — Гран-при Абу-Даби — в ходе которой он в конце попал в аварию и спровоцировал красные флаги, позволившие провести пит-стоп Максу Ферстаппену из «Ред Булл». После рестарта на последнем круге Макс обгонит Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» и завоюет своё первое чемпионство.

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