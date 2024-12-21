Хорнер рассказал, как Цунода отреагировал на приход Лоусона в «Ред Булл»

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о реакции японского гонщика Юки Цуноды, представляющего «Рейсинг Буллз», на попадание в австрийский коллектив новозеландца Лиама Лоусона, который провёл 11 Гран-при в «Королевских гонках».

«Я недавно разговаривал с Юки, и он мотивирован как никогда. Очевидно, он хочет доказать, что мы не правы. И, как я ему сказал, этот вид спорта развивается так быстро. Индустрия развивается так быстро, что ему просто необходимо продолжать отлично работать в команде «Рейсинг Буллз».

Я думаю, что у него большой талант. Он ездил на нашей машине на тестах, так как мы хотели по-настоящему оценить его, и он произвёл впечатление на инженерный персонал», — приводит слова Хорнера talkSPORT.