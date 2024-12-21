Хорнер подтвердил, что у Переса по-прежнему есть действующий контракт с «Ред Булл»

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер подтвердил наличие действующего контракта с австрийским коллективом у мексиканского пилота Серхио Переса.

«Нет, Перес не уволен. Всё немного по-другому. Серхио проработал с нами четыре года, и первые три года он играл огромную роль в команде и, конечно же, в том первом сезоне. Достаточно вспомнить Гран-при Абу-Даби — 2021, ту роль, которую он сыграл для команды в тот день, затем чемпионство в Кубке конструкторов в сезоне-2022/2023, он был вторым в личном зачёте в прошлом году.

Просто в этом году у него был действительно трудный год, и на прошлой неделе мы сели за стол переговоров – очевидно, мы говорили об этом немного раньше – и решили, что для нас обоих будет правильно просто отступить, а ему выйти из машины, подождать немного времени, обсудить с его семьёй, чем он хочет заниматься. Но это было правильно для него, потому что ему тоже было неприятно подвергаться всем этим пристальным взглядам, давлению и ожиданиям каждые выходные.

Он по-прежнему будет участвовать в работе команды. В следующем году он проведёт с нами пару показательных заездов. Он подписал новый контракт, но, конечно, в этих контрактах есть разные условия. Я не собираюсь вдаваться в детали контракта, но, безусловно, есть условия, которые накладывают обязательства на команду и пилотов. Мы сели и всё обсудили. Речь идёт об отношениях, а у нас всегда были прекрасные отношения с Серхио», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.