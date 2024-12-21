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Правительство ЮАР объявило о поиске трассы для возвращения Формулы-1 в страну

Правительство ЮАР объявило о поиске трассы для возвращения Формулы-1 в страну
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Правительство Южной Африки через свой департамент спорта, искусства и культуры объявило, что оно собирает команду экспертов для инвестирования и работы над заявкой на проведение Гран-при Южной Африки Формулы-1.

«Правительство даёт заявителям время до середины февраля, чтобы успеть подать заявку. Как только выбор будет сделан и будут заполнены дополнительные реквизиты, заявка будет официально подана в FOM и ФИА. Министр Гейтон Маккензи во время официального анонса процесса сообщил, что цель состоит в том, чтобы попасть в календарь Формулы-1 в 2027 году, хотя он не исключил, что это может произойти уже в 2026 году.

На данный момент ещё неизвестно, в каком городе и на какой трассе будет сделано самое выгодное предложение, но, похоже, только у трассы «Кьялами» есть реальный шанс быстро вернуться в календарь Формулы-1», — говорится в статье издания Racingnews365.

Также сообщается, что раз правительство предложило группе экспертов рассмотреть заявку, то, вероятно, самый сильный проект может рассчитывать на государственную поддержку. В таком случае шансы на то, что в ближайшем будущем Южная Африка действительно примет ещё один Гран-при, возрастают.

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