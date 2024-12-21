Хорнер — о подписании Лоусона: не может быть двух нападающих, нужны сила и глубина

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о Лиаме Лоусоне.

«Есть определённый процесс, у всех команд есть акционеры, вы даёте рекомендации, и акционеры всегда оказывали нам огромную поддержку. Лиам — продукт нашей юношеской команды, и это молодой талант, которого мы взяли к себе шесть лет назад и воспитывали в младших сериях, как мы делали это с Себастьяном Феттелем и с Максом.

Я думаю, мы видим в нём характер и твёрдость характера, которые помогут ему справиться с давлением, связанным с тем, что он является напарником Макса по команде. Лиам провёл всего 11 Гран-при, но произвёл впечатление на нас и инженерный персонал, и, конечно, на то, под каким пристальным вниманием он будет находиться в качестве напарника Макса по команде.

Если сравнить это с футболом, то у вас не может быть двух центральных нападающих, в вашей команде должны быть сила и глубина, и Лиам с тем опытом, который у него есть, приходит в команду, чтобы обеспечить эту силу и глубину в том, что нам нужно с инженерной и тактической точки зрения, потому что это очень важно», — приводит слова Хорнера издание talkSPORT.