Хэмилтон может подписать контракт с конкурентом своего предыдущего спонсора — источник

39-летний семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, который с 2025 года будет выступать в составе «Феррари», намерен прекратить своё долгосрочное сотрудничество с компанией Monster Energy, чтобы стать партнёром её конкурента по производству энергетических напитков и спонсора итальянского коллектива Celsius, сообщило издание Racingnews365 со ссылкой на Sport Business.

По данным Sport Business, завершается личное спонсорство Хэмилтона с Monster Energy, которое началось ещё в 2017 году. Компания Monster Energy спонсировала «Мерседес» с тех пор, как в 2010 году «Серебряные стрелы» вернулись в Формулу-1, а в 2017-м заключила личное соглашение с Хэмилтоном.

Сообщается, что сделка подходит к концу в связи с переходом семикратного чемпиона мира в «Феррари», в то время как Monster Energy также завершит свою сделку с «Маклареном». Что касается Хэмилтона, то он собирается стать партнёром Celsius.

Компания Celsius сотрудничает с Ferrari с 2023 года, а в этом году стала главным спонсором команды из Маранелло. За время сотрудничества с Monster Energy были выпущены напитки и специальные вкусовые добавки от имени Хэмилтона.