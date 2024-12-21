Хорнер: всегда говорим нашим пилотам прямо, что Макс Ферстаппен — лучший

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу ситуации с пилотами в своём коллективе и рассказал об искренности в отношении гонщиков.

«Борьба в следующем сезоне обещает быть плотной. У «Феррари» есть [Льюис] Хэмилтон и [Шарль] Леклер, два очень сильных пилота, у «Макларена» есть [Ландо] Норрис и [Оскар] Пиастри.

Возможно, мы немного отличаемся от других команд, ведь для нас главное — общение и открытость перед пилотами, и мы говорим прямо: «Макс Ферстаппен — самый сильный гонщик в Формуле-1, он наш ведущий пилот, если вы сможете сблизиться с ним, это будет здорово!»

Но реальность такова, что Макс Ферстаппен — самый ценный пилот в Формуле-1, поэтому мы ожидаем, что Макс победит», — приводит слова Хорнера talkSPORT.