Монтойя назвал лучшего пилота Ф-1 среди новичков и того, кто находится в сложной ситуации

Семикратный победитель Гран-при Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя считает, что Оливер Берман, представляющий команду «Хаас», является лучшим среди новичков «Королевских гонок», а пилот Андреа Кими Антонелли («Мерседес») оказался в тяжёлой ситуации.

«Олли Берман, вероятно, тот парень, который проделал лучшую работу из всех новичков. И я думаю, что он, должно быть, находится в лучшем положении из всех них. Его зрелость имеет большое значение. Я думаю, что его подход выглядит очень хорошо.

С другой стороны есть Антонелли, который находится в ужасной ситуации, поскольку у него есть потрясающая возможность показать себя, но шумиха вокруг него, то, как команда настроила его, чтобы оправдать замену им Льюиса [Хэмилтона], — это ещё одна ключевая вещь. Либо он станет настоящей звездой, либо на него будет тяжело смотреть. И прямо сейчас вы выступаете против очень цельного Джорджа», — приводит слова Монтойи издание GPblog.