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Хорнер — об уходе Хэмилтона из «Мерседеса»: возможно, их отношения испортились

Хорнер — об уходе Хэмилтона из «Мерседеса»: возможно, их отношения испортились
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу перехода семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари».

«Льюис, пожалуй, переходом в «Феррари» сделал важный шаг. Всю свою карьеру он был связан с семьёй «Мерседеса». И в один момент он решил перейти к, наверное, самому крупному бренду Формулы-1 — «Феррари». Это отличная история для Формулы-1, и, возможно, это как раз то, к чему Льюис стремился всю свою карьеру.

Вероятно, отношения [с «Мерседесом»] немного испортились. Льюис на данный момент самый успешный гонщик в истории этого вида спорта, и в следующем году за рулём «Феррари» он вполне может составить серьёзную конкуренцию. Так что мы не недооцениваем никого из наших соперников», — приводит слова Хорнера издание GPblog.

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