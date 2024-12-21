Руководители команд Формулы-1 выбрали лучших пилотов сезона-2024

Руководители команд Формулы-1 выбрали топ-10 гонщиков сезона-2024. Они единодушно назвали самым лучшим пилотом завершившегося сезона чемпиона 2024 года Макса Ферстаппена. Очки начислялись по схеме 25–18–15–12–10–8–6–4–2–1.

Все 10 руководителей команд, включая «Макларен», присудили нидерландскому гонщику «Ред Булл» по 25 баллов. Второе место в табеле о рангах занял Ландо Норрис, на счету которого 178 баллов. Шарль Леклер занял третье место, у пилота «Феррари» — 121 балл.

Все гонщики в первой шестёрке, за исключением прошлогоднего лидера рейтинга Ферстаппена, поднялись на одну или несколько позиций по сравнению с прошлым годом. Льюис Хэмилтон в этом году седьмой, тогда как в прошлом был пятым.

Десятка лучших гонщиков Формулы-1 2024 года, по мнению руководителей команд:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 250

2. Ландо Норрис («Макларен») — 178

3. Шарль Леклер («Феррари») — 121

4. Оскар Пиастри («Макларен») — 113

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 110

6. Джордж Расселл («Мерседес») — 86

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 54

8. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 39

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 27

10. Пьер Гасли («Альпин») — 21