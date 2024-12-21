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Хорнер — о Вассёре: он более осмысленный, чем Вольф

Хорнер — о Вассёре: он более осмысленный, чем Вольф
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Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер сравнил руководителей команд «Феррари» и «Мерседеса» — Фредерика Вассёра и Тото Вольфа, — отметив, что француз менее вспыльчив, чем его австрийский коллега.

«На Вассёра неизбежно возрастёт давление из-за того, что в следующем году в его машинах будут Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер. Но по натуре он больше гонщик, чем Вольф, он более осмысленный. И, возможно, немного менее вспыльчивый», — приводит слова Хорнера GPblog.

Напомним, ранее Тото Вольф назвал Кристиана Хорнера тявкающим терьером, подающим голос по любому поводу. Хорнер в ответ заявил, что лучше быть терьером, чем волчарой, явно сославшись на фамилию босса «Мерседеса».

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