Сергей Карякин: президент ФИА пообещал исправить ситуацию с допуском российских гонщиков

Победитель ралли-марафона «Дакар-2017» в категории квадроциклов российский гонщик Сергей Карякин рассказал об обещании президента Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммеда бен Сулайема пересмотреть вопрос о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

«В Дубае получилось переговорить с шейхом, который является президентом ФИА. И он пообещал, что на следующий год исправит ситуацию с допуском российских гонщиков к соревнованиям. Мы надеемся, что это произойдёт, и мы сможем возобновить полноценное участие», — приводит слова Карякина ТАСС.

ФИА ограничила участие российских гонщиков на международной арене в 2022 году. Допуск на соревнования возможен только под нейтральным флагом и при подписании специального документа.