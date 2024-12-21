Франц Тост посоветовал Лоусону не соперничать с Ферстаппеном

Бывший руководитель команды «Торо Россо», которая ныне называется «Рейсинг Буллз», Франц Тост посоветовал новому гонщику «Ред Булл» Лиаму Лоусону сосредоточиться на себе, а не пытаться соперничать с Максом Ферстаппеном.

«И Юки Цунода, и Лиам Лоусон заслужили повышение. Единственное, что я могу порекомендовать Лиаму, это то, что он должен заниматься своим делом и никогда не пытаться соперничать с Максом Ферстаппеном. Макс — один из величайших гонщиков всех времён, сравнимый с Михаэлем Шумахером и Айртоном Сенной. Он еще далёк от своего пика, а его потенциал безграничен.

Если вы начнёте смотреть на его время на круге, всё пойдёт не так. Вот почему Лиаму нужно думать только о себе и работать с Максом, чтобы попытаться улучшить машину. Всё остальное будет для него фатальным и обречено на провал», — приводит слова Тоста F1-Insider.