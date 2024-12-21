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Хельмут Марко назвал основные недостатки Цуноды

Хельмут Марко назвал основные недостатки Цуноды
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко назвал основные недостатки гонщика «Рейсинг Буллз» Юки Цуноды, а так же моменты, в которых японский пилот добился прогресса.

«Юки может быть очень быстрым, но его результаты не очень стабильны. Однако он добился улучшений во всех областях. Он также уменьшил свою эмоциональность в радиопереговорах и улучшил свою техническую обратную связь. Поэтому я думаю, что Юки сделал большой шаг вперёд, больший, чем мы от него ожидали.

Что ещё ему необходимо улучшить? Стабильность. Я имею в виду, что у него было не так много аварий, но, например, в Мексике их было две. Поэтому он должен быть более, как я уже сказал, стабильным и менее импульсивным», — сказал Марко в подкасте Inside Line F1.

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