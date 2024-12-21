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Йос Ферстаппен — о дружбе в Формуле-1: у меня не было друзей

Йос Ферстаппен — о дружбе в Формуле-1: у меня не было друзей
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Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, высказал мнение о том, возможна ли в Формуле-1 дружба между гонщиками.

«Думаю, [отношения между Максом и Ландо Норрисом] стали сложнее. Конечно, долгое время на кону стоял титул чемпиона мира. Макс хорошо знает границу между взаимоотношениями на трассе и за её пределами. Он очень зрел в этом вопросе.

Если оглянуться на моё время в Формуле-1, у меня не было друзей. Вообще не было. По крайней мере, я ни с кем не поддерживал связь после этого», — приводит слова Ферстаппена-старшего GP Blog.

Напомним, Макс Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 сезона-2024. Ландо Норрис занял второе место в личном зачёте.

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