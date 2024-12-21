Расселл объяснил, за счёт чего разгромил Хэмилтона в квалификациях

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл объяснил, за счёт чего ему удалось убедительно – со счётом 24-6 (включая квалификации к спринтам) – опережать своего уже бывшего напарника Льюиса Хэмилтона в квалификациях сезона-2024.

«Я просто чувствую себя очень уверенно в машине, я уверен в себе. Психологически я нахожусь в очень хорошем состоянии, особенно когда дело касается таких напряжённых моментов, когда нужно выжать из себя максимум.

Не хочу сравнивать себя с напарником, но если говорить только о моих личных результатах, то я чувствую, что пилотирую лучше, чем когда-либо.

Каждый гонщик способен проехать отличный круг и показать отличный результат, но когда давление возрастает и дело доходит до одного круга в третьем сегменте, вот тут-то всё и сводится к чистому разуму. И я чувствую, что узнал много нового о себе и о том, как извлечь из себя максимум. Для каждого это по-разному. Но я просто знаю, что работает именно для меня», — приводит слова Джордж Расселл Autosport.