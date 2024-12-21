Вассёр не согласился с заявлением Ферстаппена о его чемпионстве в других командах

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр полностью отверг утверждение, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен мог бы выиграть титул в составе других команд — «Макларена» или «Феррари».

«Бессмысленно думать или говорить, что в другой команде Ферстаппен тоже выиграл бы титул, поскольку невозможно отделить результаты гонщика от его машины. Здесь задействовано слишком много элементов.

Бессмысленно утверждать, что Ферстаппен победил бы и на «Макларене», поскольку уровень команды из Уокинга также зависит от отзывов и работы, проделанной её нынешними гонщиками.

В 2022-м и 2023-м «Ред Булл» был намного сильнее. Когда у тебя преимущество в шесть десятых, ты можешь совершать ошибки, и никто этого не замечает, ты становишься беззаботным. Однако в этом году небольшой ошибки оказывалось достаточно, чтобы опуститься на шестое место.

Но что меня поразило в Ферстаппене в этом году, так это его способность извлекать максимум даже тогда, когда команда испытывала трудности. И это урок для нас, потому что по ходу сезона в такой конкурентной обстановке бывают гонки, где мы не самые сильные, но необходимо максимизировать результат. Чтобы победить, нужно изменить ситуацию, когда ты не на своём месте. Вот где он изменил ситуацию», — приводит слова Вассёра Autosprint.