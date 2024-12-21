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«Это как если вы украли денег и попали в тюрьму». Монтойя — о причинах предвзятости судей

«Это как если вы украли денег и попали в тюрьму». Монтойя — о причинах предвзятости судей
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Семикратный победитель Гран-при Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя объяснил, почему стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) склонны принимать предвзятые решения в отношении гонщиков.

«Я согласен, что в этом сезоне постоянно была непоследовательность принятия решений. Если вы не нравитесь ФИА, если стюарды ранее оштрафовали вас за какой-то инцидент, в следующий раз, когда вы окажетесь в подобной ситуации, в 90% случаев, даже если вы невиновны, они накажут вас, поскольку у вас уже есть негативная история.

По их мнению, они не могут абстрагироваться от того, что вы сделали раньше. Вы уже имеете репутацию. Даже если вы уже понесли наказание. Это как если бы вы украли немного денег и попали в тюрьму, вы вышли из тюрьмы, потом где-то пропали деньги, и в следующий раз, когда вас поймает полиция, они будут считать, что это сделали именно вы. Вот в чём дело», — приводит слова Монтойи GP Blog.

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