Представлен ещё один особый Mercedes G-class в честь пилота Формулы-1

Немецкое тюнинг-ателье HOF Manufaktur, которое в дни Гран-при Абу-Даби Формулы-1 представило сверхмощный внедорожник в честь Льюиса Хэмилтона, показало новый проект. Это автомобиль HOF 1955, построенный на базе Mercedes-AMG G 63 и посвящённый победе Стирлинга Мосса и Дениса Дженкинсона на «Милле Милья» 1955 года.

HOF 1955 Фото: HOF Manufaktur

HOF 1955 выкрашен в серебристый цвет, как и Mercedes-Benz 300 SLR Мосса и Дженкинсона, и несёт на бортах тот же номер — 722. Цифра также символизирует мощность двигателя — 8-цилиндровый V-образный агрегат под капотом выдаёт 722 лошадиные силы. Автомобиль также получил новый обвес из карбона, переработанные бамперы и колёсные арки, а также доработанную выхлопную систему. Максимальная скорость HOF 1955 ограничена на уровне 240 км/ч.

HOF 1955 Фото: HOF Manufaktur

Стирлинг Мосс также известен выступлениями в «24 часах Ле-Мана» и победой в «12 часах Себринга». Мосс порядка десяти лет выступал в Формуле-1, одержал 16 побед в Гран-при и выступал в одной команде с Хуаном-Мануэлем Фанхио, однако так и не стал чемпионом мира.

HOF 1955 Фото: HOF Manufaktur

Это уже не первый автомобиль, построенный в честь Стирлинга Мосса и его побед. Так, в июле 2024 года на аукционе RM Sotheby’s 1 из 75 Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss был продан за € 3,4 млн.