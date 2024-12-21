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Журнал GQ назвал Льюиса Хэмилтона самым стильным мужчиной 2024 года

Журнал GQ назвал Льюиса Хэмилтона самым стильным мужчиной 2024 года
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GQ (Gentlemen’s Quarterly), ежемесячный мужской журнал о моде и стиле, бизнесе и спорте признал семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона самым стильным мужчиной 2024 года.

Хэмилтон победил в голосовании читателей GQ, опередив в финале австралийского актёра Джейкоба Элорди.

Напомним, Льюис Хэмилтон покинул «Мерседес» по окончании сезона-2024 и со следующего года будет выступать за итальянскую команду «Феррари».

В чемпионате Формулы-1 Хэмилтон занял седьмое место, набрав 223 очка. Льюис одержал в сезоне-2024 две победы — на Гран-при Великобритании и на Гран-при Бельгии. Всего на его счету 105 побед в 356 Гран-при Формулы-1.

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