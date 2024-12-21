Цунода: есть большая вероятность, что мне придётся присмотреться к другой команде

Пилот «Рейсинг Буллз» Юки Цунода намекнул, что дальнейшее игнорирование его руководством «Ред Булл» может побудить его искать себе другую команду.

«В конце концов, я тоже [был] нацелен на место в «Ред Булл». Получил контракт с «Рейсинг Буллз» на следующий год, но у большинства гонщиков контракты до 2027 года. Мне продлевают контракт из года в год. Это не очень здорово, я как гонщик испытываю дополнительное давление.

Есть большая вероятность, что мне придётся присмотреться к другой команде. Но это, наверное, естественно для гонщика Формулы-1, потому что я хочу полностью сосредоточиться на командном проекте. А если буду продолжать получать продление на один год, я так не смогу. В долгосрочной перспективе это помогло бы во многом. Не только в плане сосредоточенности и давления, но и в целом касаемо моего образа жизни и всего остального», — приводит слова Цуноды RacingNews365.