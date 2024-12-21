Эксперты предположили, когда Ньюи выведет «Астон Мартин» на чемпионский уровень

Репортёры Sky Sports Тед Кравиц и Крейг Слейтер утверждают, что Эдриан Ньюи и Энди Коуэлл приведут «Астон Мартин» к борьбе за титул чемпионов Формулы-1 за два-три года.

«Это [приход Ньюи] меняет всё в Формуле-1, для «Астон Мартин», для его гонщиков. Эта земля на базе в Сильверстоуне раньше принадлежала Эдди Джордану. Джордан — менеджер Ньюи, и он творил чудеса на переговорах.

Какая команда, какие возможности, какие инвестиции, какие перспективы… С Ньюи они будут претендентами на чемпионство через два года. Максимум через три. Это будет землетрясение для Формулы-1», — сказал Кравитц в эфире Sky Sports.

«Ядерный синтез. У вас тут есть Энди Коуэлл и Ньюи. Гуру по двигателям и гуру по машинам. Это два самых значимых инженера в Формуле-1 — в случае Ньюи, за последние 30 лет. Коуэлл — единственный инженер, который затмил его в период доминирования «Мерседеса», — отметил Слейтер.