Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эксперты предположили, когда Ньюи выведет «Астон Мартин» на чемпионский уровень

Эксперты предположили, когда Ньюи выведет «Астон Мартин» на чемпионский уровень
Аудио-версия:
Комментарии

Репортёры Sky Sports Тед Кравиц и Крейг Слейтер утверждают, что Эдриан Ньюи и Энди Коуэлл приведут «Астон Мартин» к борьбе за титул чемпионов Формулы-1 за два-три года.

«Это [приход Ньюи] меняет всё в Формуле-1, для «Астон Мартин», для его гонщиков. Эта земля на базе в Сильверстоуне раньше принадлежала Эдди Джордану. Джордан — менеджер Ньюи, и он творил чудеса на переговорах.

Какая команда, какие возможности, какие инвестиции, какие перспективы… С Ньюи они будут претендентами на чемпионство через два года. Максимум через три. Это будет землетрясение для Формулы-1», — сказал Кравитц в эфире Sky Sports.

«Ядерный синтез. У вас тут есть Энди Коуэлл и Ньюи. Гуру по двигателям и гуру по машинам. Это два самых значимых инженера в Формуле-1 — в случае Ньюи, за последние 30 лет. Коуэлл — единственный инженер, который затмил его в период доминирования «Мерседеса», — отметил Слейтер.

Материалы по теме
Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» должен брать пример с «Макларена»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android