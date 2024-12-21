Лиам Лоусон рассказал о нападках со стороны чужих фанатов

Гонщик «Ред Булл» Лиам Лоусон рассказал об оскорблениях и нападках, которым он подвергся со стороны фанатов других гонщиков, чьи места занимал в составе команд австрийской компании.

«С самого начала было много [нападок и издевательств], и я этого не ожидал и не был к этому готов.

Честно говоря, я вообще больше не захожу в социальные сети. Я буду постить для своих фанатов, но не буду прокручивать или просматривать сообщения. Ты готовишься к Формуле-1 как гонщик, а потом просто не ожидаешь подобных вещей или не готовишься к ним, потому что ты сосредоточен только на вождении.

Самое простое — просто не читать это, и думаю, что именно этому я научился за то короткое время, что провёл в Формуле-1. Мы тратим все эти годы на подготовку к вождению машин, на то, чтобы быть в достаточно хорошей физической форме, чтобы справляться с давлением, со всем этим, но есть одна вещь, к которой вы, вероятно, не готовы, — это внешний мир, люди, которые следят за вами, и обратная связь от этого мира», — приводит слова новозеландца Planet F1.