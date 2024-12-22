Оскар Пиастри: мне ещё есть куда расти

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри позитивно оценил свой второй сезон в Формуле-1, но настаивает, что может добиться ещё большего прогресса.

«Я думаю, это хороший прогресс по сравнению с моим дебютным сезоном, но мне ещё есть куда расти. Несколько гонок в начале сезона, несколько гонок в конце — прошли не так хорошо, как мне бы хотелось. В течение года были некоторые гонки, которые мы как команда хотели бы провести немного лучше. Но я очень доволен уровнем, на котором выступал, особенно в середине сезона.

Думаю, что показал довольно явный прогресс по сравнению с прошлым сезоном. Я слишком усложнял себе жизнь в этом году, в основном — в квалификациях. В прошлом году во многих гонках у меня не было возможностей, чтобы отыграться. Тогда как в этом году такие возможности были. Так что, думаю, я добился хорошего прогресса, но мне всё ещё есть куда расти», — приводит слова Пиастри GP Blog.