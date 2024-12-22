Дэвид Култхард раскритиковал президента ФИА за надменное отношение к гонщикам

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард раскритиковал президента Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммеда бен Сулайема за надменное отношение к гонщикам.

«Президент ФИА получил перед Лас-Вегасом письмо от гонщиков с просьбой о большей прозрачности в отношении того, как ФИА тратит деньги от штрафов, налагаемых на них. Они также призвали его более уважительно относиться к таким вопросам, как ругань и ношение украшений. Они попросили его относиться к ним как к взрослым людям.

В ответ он сказал: «При всём уважении, я гонщик. Уважаю гонщиков, но пусть они сосредоточатся на том, что у них получается лучше всего, то есть на гонках».

Вот именно такой снисходительный ответ и раздражает людей. Я бы не стал утверждать, что я гонщик. Я — бывший гонщик. И, насколько мне известно, президент — бывший гонщик. Так что именно гонщики Формулы-1 лучше всего знают, что значит быть гонщиком.

Меня беспокоит, что им ответили таким образом, как будто их мнение не имеет значения. Мы почитаем этих ребят. Мы чествуем этих ребят. Чемпионат пилотов — это то, что привлекает всё внимание. А старшие по званию хотят сказать: «Да, слушай, просто садись и веди машину!»

Я работал с Фрэнком Уильямсом, Роном Деннисом, мистером Матешицем и Кристианом [Хорнером] и никогда не сталкивался с таким. Со мной никогда не обращались как с ребёнком, даже когда я явно помочился на ковёр так сильно, что снёс четыре колеса с болида. Ни разу они не спросили: «О чём ты думал? Что ты наделал?» — сказал Култхард в подкасте Formula For Success.