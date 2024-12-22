Хорнер высказался о возможном появлении Переса и Риккардо в составе «Кадиллака»

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер порассуждал о появлении коллектива «Кадиллак» в 2026 году и возможном выступлении за него бывшего пилота «РБ» Даниэля Риккардо и экс-гонщика австрийского коллектива Серхио Переса.

«На самом деле для нас появление новой команды ничего не меняет. Мы просто фокусируемся на себе. Это означает, что в 2026 году некоторые пит-лейны будут немного загружены из-за 11-й команды. Для нас это обычный бизнес.

У них есть своя гора, на которую нужно подняться. Мы сосредоточены на том, чтобы оставаться на своей вершине. Я бы не удивился появлению Даниэля [Риккардо] в их составе. Больше скажу — нисколько не удивился, если бы они обратились за опытом к кому-то вроде Серхио [Переса], если он решит продолжить свою карьеру в Формуле-1», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.