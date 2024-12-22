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Экс-президент «Феррари» прокомментировал выступления Макса Ферстаппена в сезоне-2024

Экс-президент «Феррари» прокомментировал выступления Макса Ферстаппена в сезоне-2024
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Бывший президент итальянского производителя «Ферарри» Лука ди Монтедземоло выразил согласие с результатами опроса руководителей команд Формулы-1, признавших четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена из «Ред Булл» лучшим гонщиком сезона-2024.

«Есть великие чемпионы, а есть и такие чемпионы, как София Годжа в лыжных гонках, Федерика Пеллегрини в плавании или Янник Синнер в теннисе. Ферстаппен — чемпион Формулы-1, он всегда был очень силён даже в картинге.

В этом году ему пришлось потребовать от себя максимум: его машина уступала «Макларену», а в некоторых случаях даже «Феррари», — приводит слова Монтедземоло издание GPblog.

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