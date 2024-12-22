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Хорнер — о взаимоотношениях Ферстаппена и Хэмилтона: Усик и Фьюри не ужинали бы перед боем

Хорнер — о взаимоотношениях Ферстаппена и Хэмилтона: Усик и Фьюри не ужинали бы перед боем
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о взаимоотношениях четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена и семикратного обладателя чемпионского титула Льюиса Хэмилтона («Феррари»).

«Это два очень разных человека. Я имею в виду, что у них разные личности, разные характеры. Я думаю, что между ними есть уважение, и это самое важное. Они из тех людей, которые могли бы провести Рождество вместе? Скорее всего, нет. У Макса есть и другие друзья в Формуле-1.

Ландо Норрис — его хороший приятель. Их отношения прошли через много гонок. Но на дружбу неизбежно оказывается давление, когда ты участвуешь в соревнованиях подобного уровня. Вы знаете, в эти выходные Тайсон Фьюри будет выступать на ринге против Александра Усика (бой завершился победой Усика судейским решением. — Прим. «Чемпионата»). Может быть, после боя они и могли бы сесть и поужинать, но уж точно не в преддверии него», — приводит слова Хорнера GPblog.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик (W) — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Окончено
UD
Тайсон Фьюри
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