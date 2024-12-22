F1-Insider: Перес получил € 15 млн отступных от «Ред Булл»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Руководство команды Формулы-1 «Ред Булл» выплатило мексиканскому гонщику Серхио Пересу компенсацию в размере € 15 млн отступных за освобождение места в болиде, сообщило издание F1-Insider.

«При заключении нового продления в 2024-м руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер исключил из нового контракта Переса, который действовал до конца 2025 года, пункт о производительности. Из-за этого «Ред Булл» пришлось выплатить Пересу компенсацию, согласно нашим источникам, стоимость освобождения места в команде обошлась в € 15 млн.

Также Серхио выдвинул ещё одно условие — он настаивал на том, чтобы в официальном заявлении команды было написано о добровольном уходе в отставку», — говорится в статье издания.

Ранее Кристиан Хорнер заявил, что Перес по-прежнему находится под контрактом с австрийской командой.