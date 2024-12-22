Ди Монтедземоло — о судьях Ф-1 в сезоне-2024: Вильнёва и Арну посадили бы в тюрьму?

Бывший президент итальянского производителя «Феррари» Лука ди Монтедземоло прокомментировал ужесточение судейских решений в сезоне-2024.

«Формула-1 состоит из здоровой борьбы: что бы они сделали в поединке между Вильнёвом и Арну, посадили бы их в тюрьму? Я думаю, в Формуле-1 перегибают палку как в плане физического контакта, так и в плане выхода за пределы трассы.

Таким образом, они превращают «Королевские гонки» в точные часы. Мы должны оставить место эмоциям, смелости и способностям пилотов, которые не должны смотреть на миллиметры. Это один из моментов, над которым стоит задуматься, чтобы немного изменить ситуацию», — приводит слова ди Монтедземоло издание GPblog.