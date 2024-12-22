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Албон: Колапинто доказал свою ценность для Ф-1, мы его ещё увидим

Албон: Колапинто доказал свою ценность для Ф-1, мы его ещё увидим
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Пилот «Уильямса» Алекс Албон высказался об аргентинце Франко Колапинто, бывшем его напарником в последних девяти гонках сезона.

«Омрачили ли сезон Колапинто аварии? Надеюсь, что нет. Не думаю, что он этого заслуживает. Это действительно было связано с машиной, конец сезона получился сложным. Даже мне было тяжело. У меня не было фантастического окончания сезона, и я не всегда виню себя. Команда знает, насколько он хорош.

Он фантастический пилот. Я чувствую, что он доказал свою ценность для Формулы-1. Когда он присоединился к нам, я недооценил его скорость. Я верю, что в определённый момент мы увидим его в Формуле-1», — приводит слова Албона Motorsport.

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