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Хорнер — о характере Ферстаппена: Макс как терьер, вцепившийся вам в ногу

Хорнер — о характере Ферстаппена: Макс как терьер, вцепившийся вам в ногу
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер описал мотивацию и характер четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена, приведя в сравнение породу собак «терьер», которым назвал Хорнера босс «Мерседеса» Тото Вольф.

«Макс — жёсткий пилот, и он знает правила. И он будет гоняться на равных со всеми великими гонщиками, будь то Сенна, Шумахер или Хэмилтон. Все они в своей карьере были под таким пристальным вниманием и давлением.

А от Макса исходит аура, что он крутой, непреклонный и никогда, ни за что не сдастся. Он как терьер, вцепившийся вам в лодыжку. Он просто никогда не сдастся. И если вы собираетесь обогнать его, вам придётся очень, очень усердно потрудиться для этого», — приводит слова Хорнера издание GPblog.

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