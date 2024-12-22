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Магнуссен — о своём подиуме в Формуле-1: почувствовал себя новым Хэмилтоном

Магнуссен — о своём подиуме в Формуле-1: почувствовал себя новым Хэмилтоном
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32-летний датский автогонщик, который провёл сезон-2024 в составе команды «Хаас», Кевин Магнуссен рассказал об ощущениях после своего подиума по итогам дебютной гонки в Формуле-1. Магнуссен стал пилотом «Макларена» в 2014 году и на Гран-при Австралии, который был первым в календаре, занял второе место.

«Я чувствовал себя новым Льюисом Хэмилтоном. И в моей голое действительно появилось уверенность, что битва за титул чемпиона мира открыта в мой первый год», — приводит слова Магнуссена издание GPblog.

За время выступлений в «Королевских гонках» подиум в Австралии стал для Кевина единственным в карьере. В 2022 году Магнуссен завоевал свой единственный поул, показав лучший результат в квалификации Гран-при Бразилии.

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