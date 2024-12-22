Фернандо Алонсо и Зак Браун прокатились на болиде Айртона Сенны в Испании

43-летний испанский автогонщик, двукратный чемпион мира серии Формула-1 (2005 и 2006 годов) Фернандо Алонсо, представляющий команду «Астон Мартин», и генеральный директор «Макларена» Зак Браун приняли участие в заездах на трассе «Арагон», где смогли опробовать «Макларен» MP4/5B 1990 года, на котором выступал Айртон Сенна. Болид, который принадлежит теперь Брауну, также опробовал и отец Фернандо Хосе Луис.

Алонсо и Браун на трассе «Арагорн» Фото: x.com/alexgarciaGV27

Алонсо выступал за «Макларен» в 2007 году, после чего ушёл из британского коллектива и вернулся только в 2015 году, пробыв в составе команды до 2017-го.

С 2023 года Фернандо выступает за «Астон Мартин». По итогам минувшего сезона «Макларен» завоевал Кубок конструкторов, который стал для команды первым с 1998 года.