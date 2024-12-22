Ферстаппен: когда мне было пять лет, я тоже сидел среди взрослых и ругани

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в очередной раз раскритиковал Международную автомобильную федерацию (ФИА) за попытки ограничить лексику гонщиков, а также поддержавшего в этом вопросе ФИА Тото Вольфа, который ранее сказал, что ругань это плохо, так как это может услышать его пятилетний внук.

«Это то, что мне не нравится в Формуле-1. Конечно, я понимаю, что на пресс-конференции нельзя ругаться, но это выражение вырвалось спонтанно.

Некоторые говорят: «Мой пятилетний внук тоже это смотрит».

Когда мне было пять лет, я тоже сидел среди взрослых и ругани. Конечно, нужно следить за своей речью, но, когда тебя наказывают, как маленького ребёнка, я задаюсь вопросом: что мы вообще делаем в этом виде спорта?» — приводит слова Ферстаппена Planet F1 со ссылкой на Viaplay.