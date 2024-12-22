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«Феррари» разработала план «Б» для первых тестов Хэмилтона

«Феррари» разработала план «Б» для первых тестов Хэмилтона
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Итальянская команда «Феррари» разработала резервный план первых тестов Льюиса Хэмилтона на случай, если первоначальный сорвётся из-за плохой погоды. Об этом сообщает издание Auto Racer.

Ранее сообщалось, что «Феррари» намерена провести заезды для Льюиса 21-22 января во Фьорано. Но на случай плохой погоды у «Скудерии» уже есть план «Б», который предусматривает возможность переноса даты заездов или даже переезд на другую трассу – в Имолу или в Муджелло.

Ранее «Феррари» объявила, что машина на 2025-й под кодовым названием Project 677 будет представлена 19 февраля, на следующий день после церемонии открытия сезона с участием всех 10 команд в Лондоне.

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