«Феррари» разработала план «Б» для первых тестов Хэмилтона

Итальянская команда «Феррари» разработала резервный план первых тестов Льюиса Хэмилтона на случай, если первоначальный сорвётся из-за плохой погоды. Об этом сообщает издание Auto Racer.

Ранее сообщалось, что «Феррари» намерена провести заезды для Льюиса 21-22 января во Фьорано. Но на случай плохой погоды у «Скудерии» уже есть план «Б», который предусматривает возможность переноса даты заездов или даже переезд на другую трассу – в Имолу или в Муджелло.

Ранее «Феррари» объявила, что машина на 2025-й под кодовым названием Project 677 будет представлена 19 февраля, на следующий день после церемонии открытия сезона с участием всех 10 команд в Лондоне.