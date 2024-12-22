Босс MotoGP высказался о расследовании ЕС в отношении Liberty Media

Кармело Эспелета, генеральный директор компании Dorna Sports, владеющей коммерческими правами на MotoGP, уверен, что Европейская комиссия одобрит намерение владельца Формулы-1 Liberty Media приобрести серию.

«Мы ожидаем, что эта покупка получит необходимое одобрение ЕС, и воодушевлены потенциальной возможностью работать с Liberty Media. В то же время мы остаёмся приверженными нашей стратегии по выводу спорта на новые высоты и продолжению впечатляющих темпов роста, ещё больше расширяя нашу глобальную базу поклонников, насчитывающую более 500 миллионов человек», — приводит слова Эспелеты Race Fans.

В апреле Liberty Media объявила, что планирует купить 86% бизнеса MotoGP за € 3,5 млрд. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия начинает вторую фазу расследования сделки, которая может помешать конкуренции на рынках телевизионного и потокового вещания.