Хорнер — о том, чем Хаджар привлёк «Ред Булл»: он прыгнул в машину и поехал быстрее Цуноды

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что новичок «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар привлёк внимание руководства австрийской команды своей скоростью на постсезонных тестах в Абу-Даби, где он ездил за рулём RB20 вместе с Юки Цунодой.

«Исак — очередной талант. Он быстр. На тестах он прыгнул в машину и поехал быстрее Юки, и это привлекло к нему всеобщее внимание.

Его талант ещё определённо сырой и нуждается в некоторой доработке, но у него есть скорость. Насколько я понимаю, ему не повезло в Формуле-2 в последней гонке.

Но он и сам под впечатлением, особенно от своей скорости. Будет интересно посмотреть, чем всё закончится», — приводит слова Хорнера RacingNews365.

Ранее стало известно, что 20-летний франко-алжирский гонщик взял себе номер 6 для выступлений в Формуле-1.