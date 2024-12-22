Оскар Пиастри назвал свою главную цель на 2025 год

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри заявил, что улучшение квалификационных результатов станет его главной целью в следующем сезоне Формулы-1. В этом году Пиастри уступил своему напарнику Ландо Норрису в квалификациях со счётом 3-21.

«Самая большая проблема — это то, что я упустил слишком много позиций в квалификации. Так что это главная цель межсезонья — попытаться найти эти последние сотые, последние десятые [секунды].

Во всех остальных областях я смог показать, на что способен, а также продемонстрировать, что улучшил свои результаты. Так что, повторюсь, теперь мне просто нужно сложить всё воедино, потому что отрывы сейчас очень малы или отсутствуют вовсе, так что если я смогу всё это собрать воедино, то буду на правильном пути.

Следующим шагом будет реализация этого потенциала каждые выходные. Если я смогу это сделать, нас ждёт весёлый сезон», — приводит слова Пиастри Autosport.