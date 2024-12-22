Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оскар Пиастри назвал свою главную цель на 2025 год

Оскар Пиастри назвал свою главную цель на 2025 год
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри заявил, что улучшение квалификационных результатов станет его главной целью в следующем сезоне Формулы-1. В этом году Пиастри уступил своему напарнику Ландо Норрису в квалификациях со счётом 3-21.

«Самая большая проблема — это то, что я упустил слишком много позиций в квалификации. Так что это главная цель межсезонья — попытаться найти эти последние сотые, последние десятые [секунды].

Во всех остальных областях я смог показать, на что способен, а также продемонстрировать, что улучшил свои результаты. Так что, повторюсь, теперь мне просто нужно сложить всё воедино, потому что отрывы сейчас очень малы или отсутствуют вовсе, так что если я смогу всё это собрать воедино, то буду на правильном пути.

Следующим шагом будет реализация этого потенциала каждые выходные. Если я смогу это сделать, нас ждёт весёлый сезон», — приводит слова Пиастри Autosport.

Материалы по теме
Оскар Пиастри назвал свои самые яркие моменты сезона Формулы-1 2024 года
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android